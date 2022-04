EN DIRECT - Présidentielle : Nicolas Dupont-Aignan "ne regrette pas" d'avoir soutenu Marine Le Pen en 2017

HIDALGO : "VOTEZ POUR VOS CONVICTIONS"





Sur France 2, Anne Hidalgo a appelé les électeurs de gauche à ne pas choisir Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon dimanche prochain. "Pour les Françaises et Français qui se sentent encore proches de la gauche, de ces idées de générosité, fraternité, solidarité, je leur dis Emmanuel Macron n’est plus une option. Il est de droite", a expliqué la maire de Paris. "Et de l’autre côté vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui incarne cette protestation permanente (...). Sur la question européenne et de la République, c’est une impasse." "Si vous êtes européen, républicain, laïc, écologiste et social, vous votez Anne Hidalgo, vous ne votez pas Jean-Luc Mélenchon. Et votez pour vos convictions, car vous vous faites laver le cerveau par des gens qui vous expliquent que c’est le vote utile qui va faire l’élection."