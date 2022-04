EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Guillaume Peltier est l'invité de LCI

Selon trois sondages diffusés mardi, dont notre baromètre quotidien Ifop Fiducial, la candidate RN se situe désormais entre 20,5 et 23% d'intentions de vote, tandis que l'insoumis se consolide en troisième entre 15,5 et 16,5%. Le président sortant se maintient toujours en tête, mais il s'effrite pour se situer entre 25 et 28%.

Jean-Luc Mélenchon s'est adressé aux électeurs de Marine Le Pen lors de son dernier grand meeting de campagne au Grand Palais de Lille devant plusieurs milliers de personnes, un meeting retransmis par hologramme dans 11 autres villes. "Écoutez vous autres, les fâchés pas fachos, où trouvez-vous quoi que ce soit dans le discours de cette femme qui ne soit entièrement teinté de mépris de classe", a tonné le leader de LFI qui espère que sa dynamique actuelle l'emmènera jusqu'au second tour.