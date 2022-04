EN DIRECT - Présidentielle : Valérie Pécresse ne donnera pas de consigne de vote au second tour

NICOLAS DUPONT-AIGNAN "NE PEUT PLUS RIEN FAIRE" POUR LES ÉLECTEURS D'EMMANUEL MACRON





"Si les Français croient encore Emmanuel Macron, moi je ne peux plus rien faire pour vous", tacle sur CNews le candidat Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. "Si vous croyez un homme qui vous a trompé... On peut être idiot une fois, on peut se faire avoir légitimement, mais plusieurs fois de suite, on ne peut pas."