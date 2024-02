EN DIRECT - "L'événement du dimanche LCI" : suivez l'interview de Marine Le Pen

"On sait que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre sans l'Otan. (...) Donc quel est l'objectif ? Continuer ce massacre ? Ou on cherche les voix d'un règlement pacifique en tentant de conserver au maximum les intérêts de l'Ukraine ?", a déclaré Marine Le Pen, favorable à une négociation avec la Russie pour sortir du conflit.

"On ne peut gagner la guerre que si l'Otan entre en guerre. (...) Et je ne souhaite pas que l'Otan entre dans cette guerre, car si l'Otan entre dans cette guerre nous entrons dans cette guerre", a-t-elle ajouté pour préciser sa position. "Ce serait une Troisième Guerre mondiale, est-ce que je le souhaite ? Non. Mais je ne souhaite pas non plus qu'on maintienne l'Ukraine dans une situation de guerre permanente pour finir par faire de l'Ukraine ce que les Russes souhaitaient en faire."