EN DIRECT - Migrants : "Nous faisons notre part (...) mais nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde"

Sur les migrants, "le pape a raison d'appeler à ce sursaut face à l'indifférence", estime Emmanuel Macron. "Quand on parle de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes." "L'Europe est le continent qui fait le plus. Nous, Français, nous faisons notre part. Il y a 100.000 demandeurs d'asile dans notre pays. Nous investissions 2 milliards d'euros par an pour l'hébergement d'urgence. (...) La France fait sa part. Nous devons être humains, mais aussi rigoureux. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde."





"Le ministre de l'Intérieur a eu raison (sur Lampedusa). Je veux qu'on travaille avec la présidente du Conseil italien, elle a fait un choix fort. L'Italie prend sa responsabilité, elle joue son rôle de "premier port sûr". La réponse est européenne : on doit, nous, avoir une approche cohérente avec les pays d'origine et les pays de transit. La plupart des migrants de Lampedusa venaient d'Europe subsaharienne. La France envoie de l'aide dans ces pays. Nous devons mieux conditionner notre aide à une politique responsable. "On vous aide mais vous devez nous autoriser à démanteler chez vous les réseaux qui participent à ce trafic"."