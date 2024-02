EN DIRECT - Remaniement : le gouvernement Attal bientôt au complet

Sur franceinfo, le président du MoDem a également regretté que l'exécutif soit en rupture avec le reste du pays. "Plus on avance dans le temps et plus on a l'impression que la rupture avec la société s'aggrave", a-t-il ainsi estimé. Face à la crise, François Bayrou a appelé à "avoir une vision qui embrasse tout le pays et pas seulement le monde des pouvoirs dans lesquels nous sommes."





Tout en assurant que le MoDem reste "membre à part entière" de la majorité pour "reconstruire le pays", il a assumé de la portée politique de ses déclarations et a semblé avertir ses alliés au gouvernement. "Une majorité, c'est la prise en compte de plusieurs sensibilités et plusieurs courants. Ça n'est pas certains qui décident et d'autres qui sont marginalisés", a-t-il déclaré, tout en niant parler de lui précisément. "Le pays a besoin de plus de compréhension politique de ce qui se passe à la base et de moins de technocratie gestionnaire", a-t-il affirmé.