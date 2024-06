"Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui permettront à l'Ukraine de protéger son ciel. Nous allons former des pilotes ukrainiens dès cet été. Il faut normalement cinq à six mois. Les pilotes ukrainiens seront formés en France", détaille Emmanuel Macron. "Notre souhait, c'est aussi de former une brigade. Nous proposons de former 4500 soldats ukrainiens, de les équiper et de les entraîner", ajoute le président français.