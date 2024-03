EN DIRECT - Soutien à l'Ukraine : après l'Assemblée, le débat arrive au Sénat ce mercredi

Les sénateurs débattront ce mercredi du soutien français à l'Ukraine. Mardi, l'Assemblée nationale a apporté un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev. Suivez les dernières informations.

Les sénateurs marcheront-ils dans les pas de leurs collègues députés ? Ce mercredi 13 mars après-midi, l'accord de sécurité entre Paris et Kiev sera débattu au Sénat lors d’un débat convoqué par le président de la République, en application de l’article 50-1 de la Constitution. Le Premier ministre Gabriel Attal, ainsi que Sébastien Lecornu (Défense) et Stéphane Séjourné (Affaires étrangères), prendront la parole. Tout comme les orateurs de chaque groupe politique.

LR ACCUSE LA PRÉSIDENCE D'"INSTRUMENTALISER LA CRISE" Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, était l'invité de LCI. A cette occasion, il a défendu la position de certains députés de son groupe, qui se sont abstenus alors même que la majorité a voté 'pour' l'accord. Olivier Marleix a accusé le président de la République d'"instrumentaliser la crise". GUETTÉ SUR TF1 La députée LFI du Val-de-Marne Clémence Guetté était l'invitée d'Adrien Gindre au lendemain du vote de soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, auquel se sont opposés les Insoumis. Alors qu'Emmanuel Macron donnera une interview sur TF1 ce jeudi soir, l'élue "aimerait lui demander s’il va sortir du discours va-t-en-guerre qu’il nous sert depuis plusieurs semaines maintenant (...), s’il va enfin porter la voix de la France fortement pour une solution diplomatique et pour la paix."

"Je ne veux pas qu’on joue à agiter des peurs qui biaisent la rationalité", a-t-elle ajouté, répondant au Premier ministre Gabriel Attal qui parlait de "cataclysme" sur le quotidien des Français en cas de victoire russe en Ukraine. Retrouver l'intégralité de son entretien ci-dessous : Bonjour ! La Matinale TF1 - En Toute Franchise : Clémence Guetté Source : Bonjour !

Mardi, l'Assemblée nationale a apporté un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, malgré l'abstention du RN et l'opposition de LFI, qui dénoncent les discours "va-t-en-guerre" d'Emmanuel Macron. Les députés ont voté par 372 voix contre 99 en faveur de la stratégie française d'aide à l'Ukraine, avec l'aval de la plupart des LR, du PS, des écologistes et du groupe indépendant Liot, lors de ce scrutin non contraignant.

Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera sur l'Ukraine jeudi dans le journal de 20H de TF1 et France 2, ont annoncé les deux chaînes quelques minutes après le vote.