EN DIRECT - Remaniement, école, violences urbaines... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1

CONFIANCE EN ELISABETH BORNE





Le choix d'Emmanuel Macron de reconduire Elisabeth Borne à Matignon est-il un choix par défaut. Non, a-t-il répondu, c'est le "choix de la confiance, de la continuité et de l'efficacité". Il estime que sa cheffe de gouvernement a tenu ses objectifs et que son bilan des "100 jours" est positif, en matière d'emploi, de décarbonation, de services publics plus efficaces notamment à l'école, et de rétablissement de l'ordre via le vote des lois de programmation de justice et militaire.





"Il y a eu des jours avec et des jours sans (...) mais oui, le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, été efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour la Première ministre", a-t-il ajouté, reconnaissant toutefois qu'Elisabeth Borne a échoué à élargir la majorité.