EN DIRECT - "La France face à la guerre" : émission spéciale avec huit candidats ce soir sur TF1

ÉVÉNEMENT





Ce lundi à 20h20, TF1 propose une émission spéciale en direct avec les huit principaux candidats à l'élection présidentielle. Seront présents : Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Ils interviendront à tour de rôle en plateau, et répondront aux questions d'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.