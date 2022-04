REVIVEZ - Présidentielle : le débat d'entre-deux-tours Macron-Le Pen avec nos Vérifications

RETRAITES





Place désormais aux projets des candidats pour les retraites. Si elle est élue, Marine Le Pen assure qu'en 2027, les Français "partiront à la retraite entre 60 et 62 ans avec 40 à 42 annuités". "Plus on travaille tôt et dur, plus il faut partir tôt", estime-t-elle. "Je propose un système progressif. Tous ceux qui auront eu un premier emploi significatif entre 17 et 20 ans pourront partir à 60 ans." Marine Le Pen s'oppose à la retraite à 65 ans proposée par Emmanuel Macron, "une injustice insupportable", selon elle.





"Nous avons beaucoup de progrès à financer", juge de son côté Emmanuel Macron. "Il faut aussi améliorer le niveau des retraites, je propose de passer le minimum contributif, aujourd'hui de 980 euros, à 1100 euros." Pour financer ces progrès, le président sortant "ne veut pas que les impôts augmentent, ni notre dette, donc il n'y qu'une manière : travailler progressivement plus en décalant l'âge légal de quatre mois par an, en prenant en compte les carrières longues et la pénibilité".