Bientôt une "taxe lapin" pour les rendez-vous médicaux non honorés

Gabriel Attal a confirmé que "dès cette année", un rendez-vous médical non honoré par un patient serait dû au médecin. Le Premier ministre, qui l'a déclaré lors de son discours de politique générale ce mardi, espère ainsi résoudre une partie des difficultés d'accès aux soins pour les Français.

"Quand on a un rendez-vous chez le médecin et qu’on ne vient pas sans prévenir, on paye", a indiqué le Premier ministre ce mardi dans son discours de politique générale. Selon Gabriel Attal, ces rendez-vous non honorés font perdre "des millions d'heures" de temps médical, alors que le gouvernement cherche à lutter contre les difficultés d'accès aux soins des Français.

En novembre dernier, au cours de leur examen du budget de la Sécurité sociale 2024, les sénateurs avaient adopté une disposition visant à lutter contre les absences aux rendez-vous médicaux. Le Sénat avait adopté un amendement visant à "mettre à la charge des assurés n'honorant pas un rendez-vous en soins de ville une somme forfaitaire". Ils avaient proposé que la somme résultant de cette "taxe lapin" soit reversée en partie par l'Assurance-maladie aux professionnels de santé concernés.

Jusqu'à 10% des patients ne se rendent pas à leur rendez-vous

À l'époque, le gouvernement avait émis un avis défavorable à cette disposition, mais s'était montré ouvert. "Ce sujet doit être renvoyé à la négociation conventionnelle", avait affirmé l'ex-ministre de la Santé Aurélien Rousseau, expliquant n'avoir "pas trouvé la solution" qui permettrait de traiter équitablement les patients selon leur mode de prise de rendez-vous (plateformes comme Doctolib, téléphone...).

Dans le passé, le président de la République et son actuel Premier ministre s'étaient, eux aussi, déclarés favorables à la "taxe lapin". En avril, Gabriel Attal alors ministre de l'Action et des Comptes publics disait dans Ouest-France souhaiter "que l'on puisse avoir un mécanisme qui permette de sanctionner les absences. Si vous ne vous présentez pas, le remboursement du rendez-vous suivant serait minoré d'une certaine somme qui pourrait être de 10 euros. Cinq euros iront au professionnel de santé et cinq euros à l'Assurance maladie".

Selon les chiffres de l'Académie de médecine et du conseil national de l'ordre des médecins, mis en avant par la majorité sénatoriale de droite et du centre, ces organismes estiment entre 6 et 10% le nombre de patients qui ne se présenteraient pas à leurs rendez-vous.