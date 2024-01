Un très bon communicant qui manque "d'ancrage et d'histoire" : on a décrypté le "style Gabriel Attal"

Voilà trois semaines que Gabriel Attal a débarqué à Matignon, et trois semaines que le Premier ministre est omniprésent sur le terrain et dans les médias. A la veille de son discours de politique générale, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de communication politique, analyse ce qui ressort déjà du "style Attal".

Depuis sa nomination à Matignon il y a trois semaines, Gabriel Attal occupe le terrain. Le Premier ministre ne passe pas une journée sans rencontrer les élus, recevoir les organisations syndicales, aller dans une école, rencontrer des Français ou encore discuter avec les agriculteurs en colère. "Une partie de mon équipe disait 'tu as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler'. Et moi, je leur ai dit 'non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même si je me fais engueuler", a-t-il confié dimanche depuis une exploitation de Tours, mettant en œuvre sa méthode : "action", "vérité", "résultat".

Cette hyperactivité et la mise en scène de son action sont-elles révélatrices du "style Attal" ? Cela peut-il suffire à terme ? TF1info a interrogé le spécialiste de communication politique Philippe Moreau-Chevrolet.

TF1info : Populaire et bon communicant, ce sont deux des qualités de Gabriel Attal qui ont poussé Emmanuel Macron à le nommer à Matignon. Il est tôt pour tirer un bilan, mais trois semaines après, ces qualités ont-elles fait mouche ?

Philippe Moreau-Chevrolet : Effectivement, le président de la République l'a choisi pour rajeunir la marque Macron, redonner un coup de jeune à Renaissance et revenir à l'esprit de 2017. Il a souhaité réécrire un peu la même histoire qu'il y a sept ans, la sienne, celle d'un jeune homme sans histoire politique qui passe au premier plan et vit une réussite foudroyante grâce à son charisme. Avec Gabriel Attal, on rejoue l'histoire de la révélation politique et pour l'instant ça fonctionne bien. Il a une façon de communiquer moderne, il est crédible parce qu'il a une aura, il est audible parce qu'il est populaire.

Tout miser sur la communication, sur le long terme, est-ce suffisant ?

Le problème réel de Gabriel Attal, dû à sa jeunesse et à son manque d'ancrage et d'histoire politique personnelle, c'est que les gens ne le prennent pas forcément au sérieux. Ce manque d'épaisseur, additionné au fait qu'il ne s'est pas encore vraiment confronté à la réalité du terrain, n'est pas à son avantage. Pour remédier à cela, il doit travailler son ancrage, mettre en scène un entourage plus âgé comme avait pu le faire Emmanuel Macron avec des conseillers ou son épouse. Personne ne connaît l'histoire de Gabriel Attal, or être un bon communicant, quand la réalité vous rattrape, ça ne suffit pas.

Ancrage, épaisseur, histoire : c'est ce qu'il doit travailler pour son discours de politique générale. Et compenser le plus rapidement possible la difficulté qu'il a d'être jeune et de débarquer de nulle part.

Les élections européennes comme juge de paix

Les élections européennes seront-elles l'occasion de tirer un premier vrai bilan de son action et du "style Gabriel Attal" ?

Oui car il a été nommé pour contrer Jordan Bardella et le Rassemblement national, Renaissance étant promis à une défaite. Donc sa réussite va se jouer aux élections européennes : s'il réussit, il sera mis sur orbite, il pourra avoir des ambitions supérieures, si ça ne fonctionne pas, ça sera une grosse remise en question et un gros échec pour lui. Les européennes seront vraiment son juge de paix.