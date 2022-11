Dissolution de l'Assemblée nationale : en cas de nouvelles élections législatives, qui en profiterait ?

"Les rapports de force n'évolueraient pas de façon spectaculaire, la vie de l'Assemblée serait toujours divisée entre trois grands blocs : le camp présidentiel, la Nupes et le Rassemblement national", a confirmé Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'Ifop, auprès de TF1info. Mais selon un sondage réalisé par son institut et publié le 6 novembre dans le Journal du dimanche, si les Français retournaient aux urnes dimanche prochain, seul le Rassemblement national sortirait renforcé du scrutin. Le parti dirigé par Jordan Bardella recueillerait 21% des suffrages contre 19,2% au premier tour des élections législatives de juin dernier selon les résultats du ministère de l'Intérieur pour la France métropolitaine (18,7% pour la France entière).

"C'est cette opposition que les Français jugent la plus crédible à Emmanuel Macron", ajoute-t-il, précisant que les 3/4 de l'échantillon interrogé l'a été avant le tollé provoqué par le député RN Grégoire de Fournas. Selon Frédéric Dabi, c'est auprès "des plus de 50 ans et des salariés" que le RN gagne des points. Ce résultat est "le fruit des bons résultats de Marine Le Pen aux deux tours de l'élection présidentielle et de l'installation du parti à l'Assemblée nationale, a contrario de la Nupes, dont les méthodes ne correspondent pas aux Français".