Au soir de la dissolution de l'Assemblée nationale, plusieurs responsables de gauche ont fait du "front populaire" leur mot d'ordre pour les semaines à venir. Une référence au rapprochement de leurs prédécesseurs dans l'Europe en crise de 1936, ouvrant la voie à un gouvernement de réformes sociales. Ce rappel historique va-t-il permettre de réconcilier les alliés de la Nupes, après plusieurs semaines de division ?

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, la gauche le brandit comme un totem. Olivier Faure pour le PS, Manon Aubry et François Ruffin pour La France Insoumise, Fabien Roussel et Léon Deffontaines pour le Parti Communiste… Tous appellent à un "front populaire" pour faire barrage à une victoire du Rassemblement national lors des élections législatives anticipées les 31 mai et 7 juillet prochains.

Le Front Populaire, si vous avez séché les cours d’histoire au collège, c’est le nom donné en 1936 à la coalition réunissant les trois formations de la gauche française à l’époque, le Parti radical, la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) et le Parti communiste. Alors que l’Hexagone est miné par la crise économique, et qu’on assiste à l’ascension d’Adolf Hitler en Allemagne, leurs dirigeants jusque-là concurrents décident d’unir leurs forces et remportent les élections législatives du 3 mai.

Une expérience de courte durée

Malgré le refus des communistes d’entrer au gouvernement, le socialiste Léon Blum forme un gouvernement à l’origine de réformes majeures comme l’instauration de deux semaines de congés payés, la semaine de travail de 40 heures, la généralisation des conventions collectives ou encore la reconnaissance de la liberté syndicale. C’est aussi la première fois que des femmes entrent au gouvernement, alors qu’elles n’obtiendront le droit de vote que quelques années plus tard, en 1945.

En dépit de ses avancées sociales historiques, l’expérience ne sera que de courte durée. Dès l’année suivante, le Front Populaire se disloque sur fond de déconvenues économiques, mais aussi de divisions en matière de politique étrangère, les Radicaux refusant de soutenir une aide militaire aux républicains espagnols face aux franquistes.

François Hollande s'en revendiquait en 2016

Léon Blum démissionnera de son poste de président du Conseil le 22 juin 1937. Camille Chautemps prendra le relais jusqu’en mars 1938, formant deux gouvernements de courte durée. Puis le même Léon Blum fera un retour éphémère du 13 mars au 10 avril 1938, date à laquelle lui succède le radical Edouard Daladier, futur signataire des funestes accords de Munich.

Depuis cette époque, le Front Populaire reste un marqueur pour la gauche. Même s’il n’est pas toujours convoqué pour les mêmes raisons. En 2016, François Hollande, alors à l’Élysée, estimait que la loi travail portant sur la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels "s’inscrivait dans la démarche" du Front Populaire et de sa loi sur les conventions collectives.

En ce mois de juin 2024, c’est la dimension plus "politique" du Front Populaire qui est mise en avant par les partis de gauche, symbole d'une résistance commune face à l'hypothèse d'une entrée de Jordan Bardella à Matignon. La référence évite de réclamer le retour de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), l’alliance qui avait permis le PS, LFI, PCF et Écologistes de faire entrer 151 députés à l’Assemblée lors des législatives de 2022. Avant de se disloquer sur diverses questions.

Si la participation de La France Insoumise ne fait pas l’unanimité, notamment en raison des prises de position du parti et de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien, la formation conduite par Manuel Bompard est partie prenante des discussions "à quatre" qui ont débuté ce lundi après-midi avec le Parti socialiste, Les Écologistes et le Parti communiste.