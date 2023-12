"On va la dissoudre" : le mouvement catholique intégriste Academia Christiana dans le viseur de Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche qu'il présenterait "dans les semaines qui viennent" en Conseil des ministres la dissolution d'Academia Christiana. Ce mouvement catholique traditionaliste, fondé en 2013, légitimerait "de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes".

Quelques jours après l'annonce de la dissolution de la Division Martel, le ministre de l'Intérieur va acter la fin d'un autre groupuscule d'ultradroite. "Nous présenterons leur dissolution en Conseil des ministres dans les semaines qui viennent", a annoncé Gérald Darmanin dimanche dans une interview à Brut, à propos d'Academia Christiana, un mouvement de catholiques traditionalistes d'extrême droite. "Ce n'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République, a justifié le ministre de l'Intérieur sur CNews et Europe 1 ce lundi 11 décembre. On va la dissoudre en conseil des ministres, puis le Conseil d'État donnera son avis", a-t-il ajouté. "Sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français", ce groupe "légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes", a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Academia Christiana a été fondée en 2013 par des jeunes proches de la mouvance identitaire - notamment Julien Langella, co-fondateur de Génération Identitaire, groupuscule déjà dissous - et se présente comme un institut de formation "intégrale", à la fois "spirituelle, morale, intellectuelle et sportive". L'organisation est présidée par Victor Aubert, professeur de français et philosophie à l'Institut Croix des Vents à Sées (Orne), un établissement scolaire privé hors contrat dirigé par la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, institut traditionaliste reconnu par Rome.

Des fichés S dans ses rangs

Une enquête de "L'Œil du 20 heures" de France 2, diffusée en février 2022, affirmait que plusieurs membres d'Academia Christiana étaient fichés S en raison de leur radicalité. Des membres du mouvement reconnaissaient la présence d'antisémites dans leur rang, et voyaient chez les salafistes une source d'inspiration. "Ils réussissent à avoir leur communauté, ils essaient d'avoir leurs écoles, ils arrivent à s'isoler du monde, à ne vivre qu'entre eux. Nous, on aimerait faire ça, avec une dimension plus missionnaire", disait l'un d'eux.

"En voulant nous dissoudre, le gouvernement s'en prend une fois de plus aux catholiques, qu'il considère comme des citoyens de seconde zone", a réagi Academia Christiana sur son site internet, en accusant l'exécutif de chercher à "interdire toute pensée ou réflexion en dehors de l'idéologie laïciste et consumériste". "À l'heure où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, la priorité de la République est de dissoudre un institut de formation dont les cadres sont tous d'honnêtes pères et mères de famille", a déploré l'organisation, qui prévoit de "contester cette procédure absurde" devant le Conseil d'État.

Academia Christiana a reçu le soutien du président de Reconquête, Éric Zemmour. En 2019, sa vice-présidente Marion Maréchal avait été invitée et avait un temps envisagé de participer à l'université d'été du mouvement, organisée dans son fief de Sées (Orne). À l'époque, L'Opinion avait indiqué que "le cercle élargi de Marion Maréchal lui a soufflé de ne pas se rendre à un événement s’affichant anti-Soros [cible de prédilection des nationalistes et des partisans de théories du complot, ndlr] et anti-'lobby LGBT'".