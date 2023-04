Dominik Moll critique Emmanuel Macron, l'opposition salue le discours du réalisateur césarisé de "La Nuit du 12"

Le réalisateur de La Nuit du 12 recevait le 7 avril dernier le César des Lycéens, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. La vidéo, devenue virale ce week-end, montre Dominik Moll critiquer le chef de l'État sous les yeux du ministre, stoïque. "Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d’exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire de ce que devrait transmettre l’école", a notamment lancé le cinéaste qui a reçu le César 2023 de la meilleure réalisation et celui du meilleur film en février dernier.