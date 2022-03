Dominion et le trucage de l’élection présidentielle : itinéraire d’une fausse rumeur

Un autre s’indigne le même jour : "Le fait que le sinistre Darmanin fasse appel au logiciel américain Dominion pour comptabiliser les votes de la Présidentielle 2022, et demande de suite à Twitter d’invisibiliser les Tweets qui en contesteront le résultat, en dit long sur la méga-fraude qui se trame… #Dictature". Un tweet fait même référence à une citation qui émanerait du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov et prononcée le 17 mars : "Les officiels français ont confié à Dominion le soin de truquer l’élection, ce sera massif, nous le savons, tout le monde le sait (…) nous ne reconnaitrons aucun gagnant". Or, celle-ci a l’air montée de toute pièce : nous n’avons pas trouvé de traces de cette déclaration, ni à la date mentionnée, ni à une date récente. Aucun article de la presse russe comme française n’en fait mention, seul ce tweet y fait allusion.

Par ailleurs, des messages récents et antérieurs au 17 mars font référence à Gérald Darmanin et au logiciel Dominion. Le premier tweet à avoir évoqué cette rumeur semble être le suivant : "M[a]cron a déjà contacté Dominion société spécialisée en truquage d’élections…. Notre Présidentielle sera-t-elle un remake de ce qui s’est passé aux USA ?", écrit le 9 mars cet internaute aux 11.600 abonnés, qui se présente comme le père d'une victime du Bataclan et qui semble soutenir Éric Zemmour. Depuis, il comptabilise plus de 500 retweets et de 800 likes.