Drapeau européen au fronton des mairies ? Un sujet de division de plus pour la Nupes

Les mairies seront-elles bientôt obligées de hisser le drapeau européen sur leur fronton, à côté du drapeau français ? C'est ce que souhaite la majorité, qui a déposé une proposition de loi en ce sens, discutée depuis ce mardi 9 mai à l'Assemblée nationale. À un an des élections européennes, sa discussion est l'occasion d'un débat pour ou contre l'Union européenne, et révèle les divisions entre les membres de l'alliance de gauche Nupes à ce sujet, les écologistes et socialistes pro-européens s'opposant aux communistes et Insoumis eurosceptiques.