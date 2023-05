Drapeau européen sur les façades de toutes les mairies ? Renaissance veut le rendre obligatoire

"Compte tenu de l’importance de ces deux emblèmes dans notre Histoire collective et afin de renforcer l’unité de la pratique du pavoisement sur le territoire national, l’objet de la présente proposition de loi est de rendre leur pavoisement obligatoire sur le fronton de chacune de nos mairies", lit-on dans la proposition de loi portée par le député du Val-de-Marne Mathieu Lefèvre. Aujourd'hui, la présence du drapeau européen sur les façades des hôtels de ville est obligatoire la journée du 9 mai et à l'occasion de trois types d'événements : cérémonies nationales, réception de chefs d’État étrangers et cérémonies de deuils officiels avec la mise en berne des drapeaux.

Aussi, "il est proposé que le drapeau national conserve la place d’honneur, c’est‑à‑dire à droite du drapeau européen et donc vu à gauche de ce dernier en regardant l’édifice public".