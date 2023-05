Drogue au volant : les sanctions "sans doute renforcées" à partir de juillet, selon Élisabeth Borne

L'exécutif avance et veut plus de fermeté. Invitée de Radio J, dimanche 28 mai, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que les sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants seraient "sans doute renforcées" en juillet. Une déclaration qui intervient quelques jours après une série d'accidents dramatiques : entre Trappes et la mort d'une fillette de six ans et la décès de trois policiers dans un choc frontal dans le Nord. Dans ces deux cas, le conducteur à l'origine de l'accident était sous l'emprise de drogues.

"Je réunirai un comité interministériel de la sécurité routière au mois de juillet et on aura à revenir sur les sanctions qui doivent sans doute être renforcées pour ceux qui conduisent sous l'emprise des stupéfiants", a déclaré la Première ministre. Dans le même temps, elle répète l'objectif du gouvernement de réaliser au moins 1 million de contrôles routiers chaque année, contre "800.000 en 2022".