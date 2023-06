"Droit au repos" : des députés Nupes militent pour une politique publique des vacances en France

"L'été devient le temps des inégalités", constatent des députés Nupes regrettant que 40% des Français ne puissent pas partir en vacances. Pour permettre à toutes et tous de s'évader, ils appellent de leurs vœux la construction d'une politique publique des vacances. "Il n'y a pas de politique publique des vacances en France. Ce temps est considéré comme purement privé, laissé au privé", écrivaient-ils dimanche dans une tribune publiée dans le JDD. Or, "les vacances apportent de la joie. Et c'est une urgence, cette respiration, dans une France en semi-dépression".

Ce lundi auprès de TF1info, le socialiste Arthur Delaporte a expliqué leur philosophie et les principales préconisations de la proposition de loi qu'ils déposeront - avec François Ruffin, Benjamin Lucas, Soumya Bourouaha, Marie-Charlotte Garin et Frédéric Maillot : "Nous mettrons ce texte à disposition de la collectivité, charge au gouvernement et aux députés de la majorité de s'en saisir. Si personne ne le fait nous pourrons le mettre à l'agenda, dans l'une de nos niches ou dans une niche transpartisane" à l'Assemblée nationale.