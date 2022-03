Droits des femmes, violences sexistes et sexuelles : que proposent les candidats à la présidentielle ?

Sans grande surprise, c'est à gauche que les programmes des candidats sont les plus fournis sur le sujet. Le communiste Fabien Roussel divise son programme en six objectifs, et l'un d'eux est consacré à "l’heure de la révolution féministe". Pour la mettre en œuvre, il propose de créer un ministère des droits des femmes de plein droit et d'affecter un milliard d’euro à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le député du Nord promet de rendre l’égalité salariale effective dans les six premiers mois de son mandat dans la fonction publique, un an dans le secteur privé, de rendre "l’accès libre et gratuit à la contraception" et d'aligner le délai de recours de l'IVG avec les pays européens les plus progressistes en vertu de la "clause de l’Européenne la plus favorisée". Il se prononce pour l'abolition de la prostitution, la gratuité des protections hygiéniques et l'instauration d'un congé parental de la durée du congé maternité pour les deux parents. Fabien Roussel prône également l'inéligibilité contre les élu(e)s convaincu(e)s de violences sexistes et/ou sexuelles.

La mesure clé de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon sera d’adopter une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et d’allouer un milliard de budget à cette cause, notamment pour la formation et des places d’hébergement. Il souhaite imposer la parité dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives, renforcer le planning familial, rendre les congés parentaux identiques pour les deux parents, lutter contre le temps partiel contraint qui touche les femmes à 80%, rembourser le traitement hormonal de la ménopause et abolir la prostitution. Il propose également de remplacer le quotient familial fiscal actuel par un crédit d’impôt par enfant que pourraient toucher toutes les familles et de mettre fin au quotient conjugal. Ce mécanisme de conjugalisation de l'impôt, qui consiste à attribuer une part au conjoint marié ou pacsé, accroît le taux d’imposition du membre du couple qui a les ressources les moins élevées, souvent la femme.