"Du woke au LGBT" : de Villiers tacle l'arrivée d'Attal à l'Éducation et choque toute la classe politique

La droite s'est indignée par l'intermédiaire du chef des Républicains Eric Ciotti. "Oui à la bataille des idées, non à ces attaques personnelles et indignes", a-t-il réagi, qualifiant les propos du soutien d'Eric Zemmour d'"incompréhensibles et injustifiables".

"L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit", avait jugé le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure jeudi soir. "Rance, homophobe, complotiste : l’attaque de de Villiers est le condensé de toutes les dérives actuelles. Qu’on se ressaisisse et qu’on comprenne d’où vient le réel danger pour la République", avait estimé le député LFI et président de la commission des Finances Eric Coquerel. "On a le droit de ne pas être macroniste. D’être homophobe par contre, non", avait abondé la cheffe des écologistes Marine Tondelier.