Écologie : du refus du "modèle Amish" à "la fin de l'insouciance", quand Emmanuel Macron change de cap

Cette communication marque une rupture avec la "ligne optimiste" qu’il a "toujours tenue", selon le président de l’institut Elabe Bernard Sananès. "Il y a une forme d’anticipation politique : si vraiment les temps deviennent difficiles (…) le président doit l’avoir dit avant, pour ne pas donner l’impression qu’il aurait été surpris par les événements", a-t-il déclaré à l’AFP. Pour Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d’Harris interactive France, c’est "un changement de braquet. Parce qu’on ne peut plus du tout être sur un discours optimiste. L’état d’esprit français est très différent".

En septembre 2020, au lendemain de la demande d’un moratoire sur la 5G de 70 élus de gauche et écologistes, le chef de l’État déclarait : "J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine." Une condamnation en bonne et due forme de l’écologie de décroissance. Emmanuel Macron estimait aussi qu’il ne fallait pas "opposer les mondes" entre chasseurs et écologistes ou entre les différents modèles d’agriculture qui selon lui devaient cohabiter.