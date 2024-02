Écologie, enseignement supérieur, travail : qui perd quoi face aux 10 milliards d'euros de coupes budgétaires ?

Un décret publié jeudi au Journal officiel acte les 10 milliards d'euros d'économies annoncées par le gouvernement. Le programme "écologie, développement et mobilité durables" est amputé de 2,2 milliards d'euros. Les missions "travail et emploi" et "recherche et enseignement supérieur" sont rognés d'environ 1 milliard d'euros chacun.

En même temps que la révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2024, le gouvernement a annoncé de nouvelles économies. Un décret publié jeudi 22 février au Journal officiel acte l'annulation, "pour 2024, des crédits d'un montant de 10 milliards d'euros". Le texte, signé par le Premier ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le ministre délégué aux comptes publics Thomas Cazenave, "annule" des dépenses budgétées dans 29 domaines, allant de l'écologie à l'enseignement supérieur, en passant par la justice, la défense, la cohésion des territoires et l'aide publique au développement.

L'opposition dénonce un "gouvernement d'irresponsables"

Le programme le plus raboté est celui intitulé "écologie, développement et mobilité durables", à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Plus en détail, la mission "énergie, climat et après-mines" est rabotée d'1,3 milliard d'euros, tandis que le "fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires" perd 430 millions d'euros.

Autres domaines où les économies sont importantes : les catégories "travail et emploi" et "recherche et enseignement supérieur" sont concernées respectivement par 1,1 milliard et 900 millions d'euros d'annulation de crédits. L'aide publique au développement est rabotée de 740 millions d'euros, tout comme la cohésion des territoires. L'enseignement scolaire perd presque 700 millions d'euros, la justice 320 millions, la "solidarité, l'insertion et l'égalité des chances" 307 millions, l'aide à l'accès au logement 300 millions.

Ce nouveau serrage de vis s'ajoute aux 16 milliards d'économies déjà inscrites dans le budget français pour 2024, provenant pour l'essentiel de la suppression du bouclier énergétique.

"Sur les 10 milliards d’euros de crédits annulés par le gouvernement, tous les secteurs en urgence et soit disant prioritaires pour l’exécutif, sont les plus impactés", a réagi sur X le député LFI et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel, pointant du doigt l'écologie, le climat, le travail, l'éducation et l'accès au logement. Le chef des députés socialistes Boris Vallaud a dénoncé un "gouvernement d'irresponsables" à la lecture du décret. Le député du Rassemblement national Alexandre Sabatou a été attentif à la ligne "police nationale" et ironise sur l'"idée géniale de baisser de 134 millions d'euros les crédits alloués à la police nationale à 5 mois des JO".