Les dossiers chauds de la rentrée pour le gouvernement

Le gouvernement est de retour au travail cette semaine, et se réunira mercredi 24 août pour un Conseil des ministres de rentrée. Le couple exécutif rappellera aux ministres quels sont les objectifs des mois à venir, notamment la sobriété énergétique, l’éducation, le plein-emploi et la planification écologique. "Le cap, le président de la République l’a tracé le 14 juillet", a rappelé à TF1 et LCI l’entourage d’Emmanuel Macron : "La bataille pour le climat, l’égalité des chances, l’indépendance et la souveraineté".