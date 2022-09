Col roulé, doudoune, sèche-linge : les conseils de la majorité pour faire des économies d'énergie

Tous les Français sont appelés à faire des efforts pour réduire leur consommation d'énergie. Alors que l'hiver approche et avec lui les menaces de coupures et de factures exorbitantes, les conseils pour plus de sobriété énergétique se multiplient. Ces derniers jours, ce sont les membres de la majorité qui s'y sont mis, suscitant les moqueries.

Mardi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a expliqué sur France Inter qu'il comptait opter pour le col roulé dans son ministère, où la température de chauffage sera diminuée. "Nous ne mettrons pas le chauffage au ministère tant que la température [à l’intérieur] ne sera pas en dessous de 19 degrés", a-t-il expliqué. "Vous ne me verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, ça nous permettra de faire des économies d’énergie, de faire preuve de sobriété", a-t-il ajouté, en joignant à ces propos la publication sur Twitter d'une photo de lui en col roulé à son bureau.