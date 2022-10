Chauffage, transports, loisirs : que contient le plan de sobriété énergétique du gouvernement ?

Dans les hôtels, commerces et restaurants, il sera conseillé d'abaisser la température à 19 degrés dans les parties communes, voire à 17 degrés en cas de forte tension. La règle des 19 degrés sera également appliquée dans les administrations et a été fortement recommandée par le gouvernement pour les entreprises et les particuliers. Les commerces de détail s'engageront à éteindre leurs enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin, les hôtels et restaurants entre minuit et 6h du matin. Cela dès la première semaine du mois d'octobre.