Économies d'énergies : abaisser la vitesse à 110 km/h sur autoroute, une proposition qui tient la route ?

Si selon une étude Ifop pour Agir pour l’Environnement publiée en juillet 2022, 63% des sondés seraient prêts à réduire leur vitesse de 20km/h sur autoroute pour faire des économies de carburant, cette proposition a de nombreux détracteurs. Il y a quelques jours sur RTL, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin déclarait : "Faisons attention à ce que les mesures ne soient pas excessivement liberticides." "Est-ce qu’on est dans un plan d'économies d’énergie ou dans un plan de sécurité routière ? Si on est dans la sécurité routière, je crois que cette décision n’a pas d’urgence. Si la question c’est celle de l’énergie, ce que j’attends c’est un plan d’économies global."

Quant à l’association 40 millions d’automobilistes, elle a publié le 5 septembre une pétition pour dire non aux 110km/h sur autoroute. Parmi ses arguments ? La vitesse moyenne sur les grands axes est déjà de 118km/h, et cela ferait perdre du temps aux Français et de l’argent à l’Etat si la fréquentation des autoroutes devait baisser.