Écriture inclusive : le Sénat adopte une proposition de loi pour l'interdire

Dans le détail, le texte, plébiscité par 221 voix contre 82 malgré l'hostilité de la gauche, prévoit la proscription de l'utilisation de l'écriture inclusive "dans tous les cas où le législateur (et éventuellement le pouvoir réglementaire) exige un document en français", comme les modes d'emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d'entreprise. Sont également visés les actes juridiques, qui seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls. Par ailleurs, les "mots grammaticaux" constituant des néologismes tels que "iel", une contraction de "il" et "elle", ou "celleux", contraction de "celles" et "ceux", sont aussi exclus.

À noter toutefois que rien ne garantit que cette disposition sera, par la suite, inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, préalable à son adoption définitive.