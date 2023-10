Écriture inclusive : Rima Abdul-Malak précise la position du gouvernement

"En revanche, si on dit que l'écriture inclusive c'est toute la féminisation des noms de métier, (...) c'est contre les doubles flexions, c'est-à-dire pouvoir dire 'les chirurgiens et les chirurgiennes', là non", a-t-elle alerté. "Et puis en plus, aller sur le champ du privé, par exemple interdire l'écriture inclusive dans les contrats privés, ça nous semble pas conforme aux décisions du Conseil constitutionnel", a-t-elle ajouté. Alors que le texte de la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny s'attaquait aussi aux "mots grammaticaux" constituant des néologismes tels que "iel", une contraction de "il" et "elle" utilisé pour désigner le genre neutre, ou "celleux", contraction de "celles" et "ceux", Rima Abdul-Malak s'est également déclarée contre leur interdiction.