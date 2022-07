EDF, allocation adultes handicapés, pass culture : les annonces du discours de politique générale d'Elisabeth Borne

Concernant la culture, la cheffe du gouvernement a dit son intention de généraliser le pass culture dès la sixième. "Rendons la culture accessible à toutes et tous, dès la jeunesse. C'est pourquoi nous proposerons d'étendre le pass culture dès la sixième et d'amplifier l'éducation artistique et culturelle", a-t-elle déclaré, alors qu'aujourd'hui il est proposé aux 15-18 ans. Un temps destiné aux jeunes atteignant 18 ans avec 300 euros à dépenser, ce pass a été élargi en début d'année aux adolescents avec 20 euros l'année de leurs 15 ans, 30 euros l'année de leurs 16 ans et 30 euros l'année de leurs 17 ans.