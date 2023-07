Édouard Philippe à l'Élysée en 2027 ? Élisabeth Borne voit en lui "de très grandes qualités d'homme d'État"

Serrant des mains lors d'un bain de foule mardi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a été interpellé par un homme suggérant qu'"en 2027, peut-être que Monsieur Édouard Philippe vous remplacera". "Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place. Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais", lui a répondu le chef de l'Etat.