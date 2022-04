Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour les enseignants ?

Quelles seront les missions et la rémunération des enseignants dans les prochaines années ? À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s'opposent sur les solutions à apporter aux problématiques des professeurs, ce qui inclut les rémunérations. Au premier tour, la candidate socialiste, Anne Hidalgo, avait placé le sujet sur la table, en proposant initialement de doubler leur salaire en un quinquennat.