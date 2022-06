Emmanuel Macron sur Pap Ndiaye : "Il incarne ce que nous voulons faire" pour l'école et l'égalité des chances

"Il incarne ce qu’on a fait ces cinq dernières années, ce que nous voulons faire, c'est-à-dire combien l’école de la République permet de bâtir l’égalité des chances", a ajouté Emmanuel Macron, qui a souligné son "destin d'excellence" et "son talent pour accéder aux meilleurs études et lui-même devenir enseignant et chercheur". Aussi, il a "montré par ses études, son parcours académique, son souci de l'égalité des chances" et "le fait que la République devait toujours se regarder elle-même, être capable de bâtir son unité dans le respect des diversités", a estimé le président.