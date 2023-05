Stages rémunérés et terminales sur mesure : la réforme du lycée professionnel dévoilée par Emmanuel Macron

Tout d'abord, pour augmenter l'attractivité de la filière, les lycéens stagiaires seront rémunérés, a confirmé le chef de l'État depuis le lycée Bernard Palissy. Une nouveauté qui leur permettra de toucher entre 50 et 100 euros par semaine selon leur niveau : 50 euros par semaine en 1ʳᵉ année de CAP et en seconde, 75 euros par semaine en 2e année de CAP et en première, et 100 euros par semaine en terminale. Pour atteindre les objectifs d'insertion, "nous devons valoriser l'investissement des élèves", a expliqué le président, notamment en leur garantissant "des stages de qualité". "Ils seront d'autant plus motivés qu'ils auront des indemnités de stage", a-t-il estimé.