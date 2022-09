EELV : accusé de violences envers les femmes, Julien Bayou se met en "réserve médiatique"

Julien Bayou avait assuré début juillet au Figaro qu'il serait interrogé par une commission interne du parti "dans les meilleurs délais sur ce qui ne constitue en rien des violences sexistes ou sexuelles ni des comportements inappropriés envers quiconque". "Il s’agit malheureusement d’une histoire qui se termine dans la souffrance, et d’une rupture qui s’accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d’une forme d’instrumentalisation que je ne peux que déplorer", avait-il ajouté, avant d'évoquer "une rancœur qu’elle ne cache pas puisqu’elle m’a clairement écrit, trois jours après avoir saisi la commission interne d’EELV : 'Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. (…) La chute va être douloureuse.'"

Après une réunion du groupe écologiste à l'Assemblée nationale consacrée en partie à rien moins que son co-président, EELV a écarté l'idée que sa cellule interne sur les violences et harcèlements sexuels, "saisie en juillet 2022 pour un signalement concernant Julien Bayou", soit trop lente. La numéro 2 des Verts Sandra Regol a argué que Julien Bayou observait déjà une période de mise en retrait en attendant les conclusions de la cellule interne. Le secrétaire national du parti a néanmoins prononcé le discours de rentrée puis tenu un point presse aux journées d'été du parti fin août à Grenoble.