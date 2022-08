EELV, LFI, RN, LR : pourquoi ils refusent tous de participer au Conseil national de la refondation ?

La France insoumise avait indiqué vendredi dernier qu'elle n'y participerait pas non plus. Les deux alliés d'EELV et de LFI au sein de la Nupes, à savoir le Parti socialiste et le Parti communiste, pourraient les suivre. Un porte-parole du PCF a déclaré ce mercredi 31 août à franceinfo : "Sur le principe, nous sommes toujours ouverts à participer à des lieux de discussion sérieux. Mais en l'occurrence, la ficelle est grosse. C'est une manière de contourner le Parlement."

Le 22 juillet dernier, le Rassemblement national avait lui aussi annoncé son refus de participer au CNR. "On ne participera pas, c'est une escroquerie, c'est encore un machin de plus, un bidule de plus en France", avait indiqué la députée du Var et porte-parole Laure Lavalette. "Il y a des institutions, nous venons d'être élus, il y a 577 députés qui sont là pour faire leur boulot", avait-elle ajouté. En juin, Marine Le Pen avait déjà indiqué qu'elle ne prendrait pas part "à quelque structure que ce soit qui vise à retirer du pouvoir à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple français".