Sandrine Rousseau a-t-elle dénoncé les "prénoms genrés" pour les enfants ?

L'une des publications, vue 130.000 fois, assure que "ceci n'est pas un fake". "Il me semble urgent que cette femme lève le pied et s'occupe de sa santé", ironise Kaouther Ben Mohamed, chroniqueuse des Grandes Gueules sur RMC. Pourtant, Sandrine Rousseau n'a jamais prononcé cette phrase. L'image provient de l'émission "Les 4 Vérités", diffusée sur France 2, en date du 24 octobre. Or, comme le montre l'entretien dans son intégralité, dont la vidéo est disponible sur YouTube, les sujets du prénom des enfants ou de l'identité de genre ne sont jamais évoqués.

"Ce post est un montage", a rapidement réagi la principale intéressée. "Complètement faux", a-t-elle ajouté, interpellant l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.