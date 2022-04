Vote utile, dynamiques inversées... Mi-mars, quand les courbes des sondages de la présidentielle ont basculé

Outre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est monté en puissance dans la dernière ligne droite, fort des grands rassemblements populaires organisés à Paris, Marseille et Toulouse, puis de son multi-meetings en hologrammes. Il y a un mois, il flirtait avec la barre des 10%, avant de monter à 17,5% jeudi 7 avril, son plus haut niveau. Seul candidat de gauche en mesure de se qualifier au second tour, semble-t-il, Jean-Luc Mélenchon a, ces dernières semaines, sorti la carte du "vote efficace" pour "faire barrage" à l'extrême droite dès le premier tour.