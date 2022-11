Élection du nouveau président des Républicains, mode d'emploi

Trois parlementaires s'affronteront : le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, le député du Lot Aurélien Pradié et le sénateur de Vendée Bruno Retailleau. Agé de 56 ans, le premier représente une ligne sécuritaire et identitaire, avec pour boussole les thèmes d'autorité, de liberté et de travail. Soutenu par Laurent Wauquiez, il apparaît comme le favori du scrutin. Le second est le challenger. À 36 ans, le numéro 3 des Républicains est le héraut de la droite sociale et populaire. Le dernier, 61 ans, défend une ligne conservatrice et libérale. Favori des élus, il pourrait créer une surprise.