Législatives : que contient l'accord conclu entre les écologistes et La France insoumise

Des compromis ont été trouvés autour du rapport à l'Europe, EELV étant un parti pro-européen quand LFI est plus critique sur les institutions et les traités qui unissent les 27 et partisan de la "désobéissance". Ici le terme a été conservé, pour indiquer que "pour être en capacité d’appliquer notre programme et respecter ainsi le mandat que nous auront donné les Françaises et les Français, il nous faudra dépasser ces blocages et être prêts à désobéir à certaines règles européennes (en particulier économiques et budgétaires comme le pacte de stabilité et de croissance, le droit de la concurrence, les orientations productivistes et néolibérales de la Politique Agricole Commune etc.)". En revanche, "pays fondateur de l’Union européenne, la France ne peut avoir pour politique ni la sortie de l’Union, ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique", précise l'accord.

EELV et LFI espèrent que les autres forces de gauche les rejoindront rapidement dans cet accord historique pour lancer leur campagne commune le 7 mai prochain.