Législatives : pour se relancer, le Rassemblement national mise sur les incidents au Stade de France

À la suite de sa défaite au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a été plutôt discrète dans cette campagne pour les élections législatives. Si la défense du pouvoir d'achat et la polémique autour du burkini lui a donné quelques occasions d'attaquer le gouvernement et la gauche et de mettre en avant ses mesures, elle n'a pas vraiment imposé sa marque dans cette campagne, phagocytée par Jean-Luc Mélenchon. Mais à la veille d'un week-end de mobilisation et de terrain, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont trouvé dans les incidents au Stade de France un moyen de revenir sur le devant de la scène.