Mode de scrutin, majorité à l'Assemblée nationale... Comment fonctionnent les élections législatives ?

C'est ainsi que le président de la République dispose, ou non, de la majorité. Si 289 députés proviennent de la même formation politique, ils forment alors la majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'une des deux chambres du Parlement avec le Sénat, permettant de voter les lois. Le Premier ministre nommé par le chef de l'État doit correspondre à la force majoritaire.

À partir de 15 députés, un groupe politique peut se former. Actuellement, neuf groupes composent l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle est composée de La République en marche (273 députés), du MoDem (52), et d'Agir (22). De son côté, l'opposition est divisée en six groupes : Les Républicains (94), les Socialistes (26), l'UDI (19), Libertés et Territoires (17), La France insoumise (17), et Gauche démocrate et républicaine (15). 23 députés, dont ceux du Rassemblement national, ne font partie d'aucun groupe et sont déclarés "non-inscrits".