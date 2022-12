Présidence LR : Aurélien Pradié ne donne pas de consigne de vote

"Je crois que je n'avais jamais été autant aimé", insiste-t-il dans le Figaro : "Mais attention à la drague, quand elle n'est pas sincère et qu'elle est insistante, elle peut tourner à la grossièreté". Interrogé sur ses contacts avec ses concurrents Eric Ciotti et Bruno Retailleau, Aurélien Pradié dit les avoir tous les deux félicités.

Mais, dit-il, "s'ils veulent respecter les 22% d’électeurs qui m'ont fait confiance, il faut s'intéresser aux idées. Près d'un quart des adhérents a choisi un candidat qui rejetait la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron au motif qu’elle est injuste. J'attends qu'avant le second tour, mes amis se positionnent sur la réforme des retraites ; qu'ils disent très clairement que les Républicains ne pactiseront ni avec Emmanuel Macron, ni avec Éric Zemmour, ni avec Marine Le Pen." "Éric et Bruno", conclut-il, "porteront-ils avec nous ces combats qui sortent des rengaines et incarnent la droite qui parle à tous les Français ?".