Présidentielle : 1 électeur sur 10 fait-il son choix dans l'isoloir ?

Quid des plus indécis, qui douteront jusqu'au dernier instant, ces 10% d'électeurs faisant leur choix dans l'isoloir ? Patrick Mennucci, contacté par TF1info, indique que ce chiffre est "assez courant" et "donné très souvent par les sondeurs". Et ajoute qu'il l'a emprunté à "un argumentaire d'Olivier Faure aux militants socialistes".

En 2017, l'Ifop avait indiqué que 15 % des votants s'étaient décidés le dimanche même du premier tour, quand 21% avait arrêté leur choix au cours du week-end. Plus d'un tiers (35 %), avait quant à eux acté leur décision la semaine du vote. En réponse à une autre question, 27% confiaient avoir "hésité jusqu'au dernier moment". Une évolution récente ? "Il y a plusieurs décennies, on pouvait voter à vie pour le même camp. Notre rapport à la politique n'est plus du tout le même aujourd'hui, alors même qu'il existe une plus grande fragmentation de l'offre", confiait il y a peu au JDD Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos.