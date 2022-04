"10 minutes pour convaincre" : ce qu'il faut retenir du passage d'Emmanuel Macron sur TF1

Attaqué par ses concurrents sur son projet pour l'école, Emmanuel Macron défend à nouveau l'idée de renforcer l'autonomie des enseignants et des directeurs d'établissements. "Je crois dans notre école républicaine et il est important que nos professeurs soient mieux reconnus, mieux rémunérés, que nos enfants soient plus heureux et que les parents aient une réponse à leurs angoisses", explique le président sortant.

"Pour ce faire, je veux qu'on définisse très vite des objectifs nationaux et beaucoup de libertés locales", argumente-t-il, défendant "plus de liberté pédagogique" pour les professeurs et "la possibilité de bâtir un projet pédagogique" pour les directeurs et directrices d'écoles, de collèges et de lycées. "Ce qui veut dire", explicite Emmanuel Macron, "quand un enseignant ne participe pas, n'adhère pas au projet, de pouvoir dire que cet enseignant, ça va pas le faire, si vous me pardonnez l'expression, et à l'inverse avoir des enseignants qui adhèrent à leur projet". "Les programmes, les examens doivent être les mêmes, mais il faut redonner de la liberté, de la reconnaissance et des moyens", conclut-il.