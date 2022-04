Présidentielle, 1er tour : à quoi va ressembler votre soirée électorale sur TF1 et LCI ?

TF1 et LCI à l'heure du premier tour de l'élection présidentielle. Dimanche soir, les deux chaînes du groupe organisent des soirées exceptionnelles autour des résultats de ce scrutin qui doit départager les 12 candidats en lice. Côté TF1, la soirée sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, avec Adrien Gindre, chef du service politique, et Frédéric Dabi, directeur général opinion chez Ifop-Fiducial. Côté LCI officieront Ruth Elkrief et Julien Arnaud, accompagnés de nombreux invités.

Dès 6 heures du matin, LCI passera en édition spéciale pour suivre les dernières heures avant les résultats du premier tour et décrypter, en plateau, les enjeux de la campagne. Plus de 30 journalistes seront mobilisés sur le terrain, depuis les QG des candidats et les bureaux de vote. Dès 14 heures, Bénédicte Le Chatelier, puis Amélie Carrouër animeront cette édition spéciale, avec dès 17 heures les premières estimations de l'abstention et de la participation avec notre partenaire Ifop-Fiducial. La soirée électorale commencera à partir de 18h30 sur TF1, à 19 heures sur LCI.