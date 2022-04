Présidentielle : 5 choses à savoir sur Éric Zemmour

Éric Zemmour, qui défend la théorie du "grand remplacement", se présente à l'élection présidentielle pour "refaire des Français en France et pas des étrangers sur une terre inconnue". Pour cela, il entend appliquer "l'immigration zéro" et créer un ministère de la remigration. Il compte organiser un référendum sur l'immigration en même temps que les élections législatives. Sur le plan de la religion, il souhaite que "l'assimilation", et non "la simple intégration", devienne la règle.